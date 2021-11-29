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Мессі усьоме виграв "Золотий м'яч" France Football

Трансфер Лео до ПСЖ не завадив йому виграти чергову індивідуальну нагороду.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

У Парижі відбулася 65-та щорічна церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу, що вручається журналом France Football.

Приз найкращого футболіста року отримав футболіст збірної Аргентини та "Парі Сен-Жермена" Ліонель Мессі.

Зазначимо, що Мессі отримав "Золотий м'яч" у рекордний сьомий раз.

В результаті голосування до топ-5 також увійшли: Роберт Левандовскі (Польща, "Баварія"), Жоржіньо (Італія, "Челсі"), Карім Бензема (Франція, "Реал") та Н'голо Канте (Франція, "Челсі").

У 2021 році Мессі виграв із "Барселоною" Кубок Іспанії, став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2020/21, а також уперше зі збірною Аргентини завоював трофей - Копа Америка.

Додамо, що п'ять "Золотих м'ячів" France Football в активі Кріштіану Роналду, який у номінації цього року посів 6 місце.

Григорій МухінГригорій Мухін
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