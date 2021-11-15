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Валентино Россі провів останню у своїй кар'єрі гонку у MotoGP

Легенда мотоспорту завершила виступи на професійному рівні.

Валентино Россі
Фото: EPA/UPG
Валентино Россі

42-річна легенда мотогонок Валентино Россі завершив виступи у MotoGP.

Гран-прі Валенсії став останнім для італійця на цьому рівні, але Россі не виключає, що братиме участь у перегонах на витривалість.

Пілот "Ямахи" СРТ завершив свій останній етап у MotoGP на десятому місці.

Тисячі фанатів прощаються з Валентино Россі
Фото: EPA/UPG
Тисячі фанатів прощаються з Валентино Россі

Нагадаємо, що кар'єра Росії в MotoGP стартувала в 2000 році. За цей час Валентино виступав за "Хонду", "Ямаху" та "Дукаті". Россі 7 разів ставав чемпіоном серії, виграв 89 гонок та 199 разів піднімався на подіум.

За кількістю титулів у "королівському" мотогоночному класі Россі поступається лише 8-разовому чемпіону Джакомо Агостіні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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