Валентино Россі провів останню у своїй кар'єрі гонку у MotoGP

42-річна легенда мотогонок Валентино Россі завершив виступи у MotoGP.
Гран-прі Валенсії став останнім для італійця на цьому рівні, але Россі не виключає, що братиме участь у перегонах на витривалість.
Пілот "Ямахи" СРТ завершив свій останній етап у MotoGP на десятому місці.
Нагадаємо, що кар'єра Росії в MotoGP стартувала в 2000 році. За цей час Валентино виступав за "Хонду", "Ямаху" та "Дукаті". Россі 7 разів ставав чемпіоном серії, виграв 89 гонок та 199 разів піднімався на подіум.
За кількістю титулів у "королівському" мотогоночному класі Россі поступається лише 8-разовому чемпіону Джакомо Агостіні.
👋4⃣6⃣ - Valentino Rossi🇮🇹 (@ValeYellow46) has crossed the chequered flag🏁 for the final time— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 14, 2021
9⃣ - World titles🏆
4⃣6⃣ - The famous number
1⃣1⃣5⃣ - Grand Prix wins
2⃣3⃣5⃣ - Grand Prix podiums
4⃣3⃣2⃣ - Grand Prix starts (1996-2021)
G.O.A.T.#GrazieVale #MotoGP