Роналду знову обігнав Мессі і оновив рекорд Ліги чемпіонів

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Напередодні на "Олд Траффорд" в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" нагадав часи сера Алекса Фергюсона, програючи в два м'ячі зробив супер камбек в матчі проти "Аталанти" - 3:2.

Переможний гол на 81-й хвилині забив Кріштіану Роналду.

Для 36-річного португальця "Аталанта" стала 38-ю командою, якій він забивав у Лізі чемпіонів, знову вийшовши на перше місце за цим показником.

Number of teams Cristiano Ronaldo has scored against in the Champions League: 38



More than any other player in #UCL history 👑 pic.twitter.com/2MqZeSAZ0z — Goal (@goal) October 20, 2021

Нагадаємо, що за день до цього в матчі ПСЖ - РБ "Лейпциг" (3:2) дублем відзначився Ліонель Мессі, для якого "червоні бики" стали 37-ю такою командою, наздогнавши на той момент Роналду.