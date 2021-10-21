У Львові трьом пацієнтам з COVID-19 ампутували кінцівки через ускладнення
У Львові трьом пацієнтам з COVID-19 ампутували кінцівки через ускладнення
У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла удвічі, – КМІС
У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла удвічі, – КМІС
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським
Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Третьякова не вважає неетичними свої слова щодо смерті нардепа Полякова
Третьякова не вважає неетичними свої слова щодо смерті нардепа Полякова
У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової
У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової
В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
ГоловнаСпорт

Роналду знову обігнав Мессі і оновив рекорд Ліги чемпіонів

"Гонка озброєнь" на марші.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Напередодні на "Олд Траффорд" в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" нагадав часи сера Алекса Фергюсона, програючи в два м'ячі зробив супер камбек в матчі проти "Аталанти" - 3:2.

Переможний гол на 81-й хвилині забив Кріштіану Роналду.

Для 36-річного португальця "Аталанта" стала 38-ю командою, якій він забивав у Лізі чемпіонів, знову вийшовши на перше місце за цим показником.

Нагадаємо, що за день до цього в матчі ПСЖ - РБ "Лейпциг" (3:2) дублем відзначився Ліонель Мессі, для якого "червоні бики" стали 37-ю такою командою, наздогнавши на той момент Роналду.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також