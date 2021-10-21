У третьому турі групи F Ліги чемпіонів в Манчестері відбулася зустріч "МанЮнайтед" і "Аталанти".

Легендарний "Олд Траффорд" вкотре став свідком події, що запам'ятовується.

У першому таймі господарі лише в перші 15 хвилин нагадували грізну бойову одиницю. Але, пропустивши від Маріо Пашаліча гол, швидко повернулися в свій звичний втрачений стан останніх ігор - 0:1.

Другий гол Меріха Деміраля після закінчення півгодини ігрового часу остаточно до перерви ввів команду Уле-Гуннара Сольскьяєра в ступор - 0:2.

У перерві норвезький коуч "червоних дияволів" провів виховну роботу зі своїми підлеглими. На другий тайм вони вийшли гранично відмобілізованими і вже на 53-й хвилині Маркус Решфорд забив перший м'яч у відповідь.

Відзначимо, цей гол став 300-м, забитим МЮ під керівництвом Сольскьяєра. Примітно, що перший гол команди при Уле-Гуннарі також забив Маркус.

⚽️ 3️⃣0️⃣0️⃣ 🆙@MarcusRashford's cool finish brought up a landmark goal in Ole's reign 🙌#MUFC | #UCL — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2021

На 70-й хвилині Руслан Малиновський, який вийшов на заміну у бергамців, міг відновити в рахунку статус-кво, але потужний удар українця з радіусу штрафного парирував Девід Де Хеа.

А через 5 хвилин своє вагоме слово сказав капітан манкуніанців Гарі Магвайр, замкнувши крос з правого флангу - 2:2.

Фото: EPA/UPG Гарі Магвайр

Але це був ще не остаточний камбек.

На 81-й хвилині Кріштіану Роналду забив переможний гол, який дозволив вперше в цьому розіграші ЛЧ піднести "Юнайтед" на перше місце в групі (6 очок).

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

У "Аталанти" і "Вільярреала" на 2 очки менше. "Янг Бойз" набрав 3 очки. Кожна з цих команд претендує на плей-оф.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта".

Огляд матчу "Янг Бойз" - "Вільярреал".