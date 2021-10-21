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У вогняному матчі ЛЧ проти української "Аталанти" Решфорд забив 300-й гол "Манчестера Юнайтед" при Сольскьяєрі

Манкуніанці зробили супер камбек.

У вогняному матчі ЛЧ проти української "Аталанти" Решфорд забив 300-й гол "Манчестера Юнайтед" при Сольскьяєрі
Маркус Решфорд
Фото: EPA/UPG

У третьому турі групи F Ліги чемпіонів в Манчестері відбулася зустріч "МанЮнайтед" і "Аталанти".

Легендарний "Олд Траффорд" вкотре став свідком події, що запам'ятовується.

У першому таймі господарі лише в перші 15 хвилин нагадували грізну бойову одиницю. Але, пропустивши від Маріо Пашаліча гол, швидко повернулися в свій звичний втрачений стан останніх ігор - 0:1.

Другий гол Меріха Деміраля після закінчення півгодини ігрового часу остаточно до перерви ввів команду Уле-Гуннара Сольскьяєра в ступор - 0:2.

У перерві норвезький коуч "червоних дияволів" провів виховну роботу зі своїми підлеглими. На другий тайм вони вийшли гранично відмобілізованими і вже на 53-й хвилині Маркус Решфорд забив перший м'яч у відповідь.

Відзначимо, цей гол став 300-м, забитим МЮ під керівництвом Сольскьяєра. Примітно, що перший гол команди при Уле-Гуннарі також забив Маркус.

На 70-й хвилині Руслан Малиновський, який вийшов на заміну у бергамців, міг відновити в рахунку статус-кво, але потужний удар українця з радіусу штрафного парирував Девід Де Хеа.

А через 5 хвилин своє вагоме слово сказав капітан манкуніанців Гарі Магвайр, замкнувши крос з правого флангу - 2:2.

Гарі Магвайр
Фото: EPA/UPG
Гарі Магвайр

Але це був ще не остаточний камбек.

На 81-й хвилині Кріштіану Роналду забив переможний гол, який дозволив вперше в цьому розіграші ЛЧ піднести "Юнайтед" на перше місце в групі (6 очок).

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду
У "Аталанти" і "Вільярреала" на 2 очки менше. "Янг Бойз" набрав 3 очки. Кожна з цих команд претендує на плей-оф.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта".

Огляд матчу "Янг Бойз" - "Вільярреал".

Григорій МухінГригорій Мухін
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