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"Динамо" програло черговий матч Ліги чемпіонів

За весь матч воно не здійснило жодного удару в площину воріт.

"Динамо" програло черговий матч Ліги чемпіонів
"Барселона"
Фото: EPA/UPG

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" провело матч на "Ноу Камп" проти "Барселони" і зазнало третьої поразки.

У першому таймі глядачі стали свідками футболу з одностороннім рухом. Кризова "Барселона" створила чотири гольові моменти, один з яких на 36-й хвилині закінчився голом Жерара Піке - центральний захисник каталонців відгукнувся на крос Жорді Альби і з п'яти метрів розстріляв ворота Георгія Бущана.

У другій половині зустрічі кияни виглядали трохи краще, але все одно голкіпер господарів Марк-Андре тер Штеген так і залишився без роботи - "Динамо" за весь матч не здійснило жодного удару в площину воріт.

Тим часом "Барса" другий тайм провела без лиску, пару хороших моментів збільшити свою перевагу в рахунку створила, але не використала.

Кінцівку матчу господарі провели взагалі в економрежимі, мабуть, зважаючи на недільний матч Прімери проти "Реала".

"Динамо" на екваторі змагань, як і раніше, і без очок, і без забитих голів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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