"Талібан" назвав умову для мирного вирішення конфлікту в Афганістані
"Талібан" назвав умову для мирного вирішення конфлікту в Афганістані
Проєкт «Сайгак»: прощання з радянською спадщиною
Проєкт «Сайгак»: прощання з радянською спадщиною
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
На пляжі Азовського моря через негоду у піску загрузли 20 автівок
На пляжі Азовського моря через негоду у піску загрузли 20 автівок
В Пущі-Водиці пройшла акція проти ЖК посеред лісу: бетонний паркан пробили колодою
В Пущі-Водиці пройшла акція проти ЖК посеред лісу: бетонний паркан пробили колодою
У Парижі жінки на електросамокаті збили перехожу, яка невдовзі померла
У Парижі жінки на електросамокаті збили перехожу, яка невдовзі померла
Уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні
Уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні
ГоловнаСпорт

Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1

Команда Шевченка провалилася в вирішальному поєдинку.

Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу в своєму останньому матчі групового турніру Євро-2020 програла Австрії з рахунком 0:1 і зайняла третє місце в групі C.

Зустріч відбулася на стадіоні "Національ" в Бухаресті.

Єдиний гол на 21-й хвилині забив півзахисник Крістоф Баумгартнер, який грає в німецькому "Гоффенгаймі".

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

В паралельній грі Нідерланди спокійно розправилися з Північної Македонією, забивши їй три "сухих" м'ячі.

Таким чином, Нідерланди і Австрія проходять у плей-оф, а Україна буде чекати на закінчення решти матчів третього кола. Шанси на вихід в 1/8 залишаються - потрібно, щоб дві команди, які займуть треті місця у своїх групах, мали гірші показники, ніж збірна України.

Місце Збірна Перемоги Нічиї Поразки Забито Пропущено Очки
1 Нідерланди 3 0 0 8 2 9
2 Австрія 2 0 1 4 3 6
3 Україна 1 0 2 4 5 3
4 Північна Македонія 0 0 3 2 8 0

Перший матч Україна програла Нідерландам з рахунком 2:3, у другій грі перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також