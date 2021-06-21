Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу в своєму останньому матчі групового турніру Євро-2020 програла Австрії з рахунком 0:1 і зайняла третє місце в групі C.

Зустріч відбулася на стадіоні "Національ" в Бухаресті.

Єдиний гол на 21-й хвилині забив півзахисник Крістоф Баумгартнер, який грає в німецькому "Гоффенгаймі".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В паралельній грі Нідерланди спокійно розправилися з Північної Македонією, забивши їй три "сухих" м'ячі.

Таким чином, Нідерланди і Австрія проходять у плей-оф, а Україна буде чекати на закінчення решти матчів третього кола. Шанси на вихід в 1/8 залишаються - потрібно, щоб дві команди, які займуть треті місця у своїх групах, мали гірші показники, ніж збірна України.

Місце Збірна Перемоги Нічиї Поразки Забито Пропущено Очки 1 Нідерланди 3 0 0 8 2 9 2 Австрія 2 0 1 4 3 6 3 Україна 1 0 2 4 5 3 4 Північна Македонія 0 0 3 2 8 0

Перший матч Україна програла Нідерландам з рахунком 2:3, у другій грі перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.