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"Зоря" крупно поступилася в Лестері в стартовому матчі Ліги Європи

Виїзд на Британські острові не можна записати команді Віктора Скрипника в актив.

&quot;Лестер&quot; - &quot;Зоря&quot;
Фото: EPA/UPG
"Лестер" - "Зоря"

У Лестері місцевий однойменний клуб в рамках стартового туру Ліги Європи приймав "Зорю".

Відзначимо, що перед матчем команди обмінялися традиційними подарунками.

Господарі, які мають прізвисько "лисиці" подарували луганчанам відповідну, шикарну статуетку. Подарунок луганський клуб показав у соцмережах. Що гості подарували "Лестеру" не повідомляється.

На цьому гостинність "Лестера" і закінчилася, і господарі крупно перемогли - 3:0. 

Відзначимо, це був дебютний матч в цьому турнірі для чемпіонів Англії-2015/16, і вони його провели впевнено, чого не скажеш про підопічних Віктора Скрипника.

Відкрив рахунок по завершенню півгодини гри Джеймс Медісон, який в ближньому бою, в оточенні шести гравців "Зорі" покарав гостей за бездарні дії в обороні - 1:0.

Але особливо засмутив "мужиків" гол Харві Барнса "в роздягальню" - 2:0.

Другий тайм був повністю під контролем господарів і гол Келечі Іхеаначо на 67-й хвилині був тому підтвердженням - 3:0.

У наступному турі луганчани будуть приймати "Брагу", а Лестер відправиться в гості до АЕКу. Ці поєдинки відбудуться 29 жовтня.

Додамо, що в першому турі португальці у себе на полі обіграли греків з аналогічним рахунком - 3:0.

Обзор матчу "Лестер" - "Зоря".

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