В рамках предпоследнего тура первого круга Украинской Премьер-лиги дебютант высшего дивизиона "Колос" на стадионе "Оболонь" в Киеве принимал "Динамо".
Поединок выдался очень сложным, как для команд, так и для судейской бригады во главе с Андреем Коваленко.
Вначале арбитр из Полтавы удалил на 49-й минуте игрока номинальных гостей Владимира Шепелева.
А спустя 5 минут Коваленко принял судьбоносное решение, когда ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев, при этом удалив защитника "Колоса" Максима Максименко за якобы игру рукой.
Эпизод с назначением пенальти - на сайте официального вещателя Favbet Лиги.
Виктор Цыганков пенальти реализовал, открыв счет в матче 0:1.
Этот эпизод деморализовал клуб из Ковалёвки, который буквально рассыпался, что позволило динамовцам довести свою победу до крупной 4:0.
Добавим, что арбитр еще дважды назначал в матче пенальти и оба раза в ворота хозяев. Причем свой второй 11-метровый Цыганков не реализовал. Таким образом, прервалась серия 21-летнего хавбека по реализации пенальти - до этого Виктор успешно реализовал 12 пенальти.
Обзор поединка "Колос" - "Динамо" - на сайте официального вещателя УПЛ.