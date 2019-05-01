В столице Каталонии прошел первый матч стадии 1/2 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем".

Встреча завершилась несправедливым разгромом "Ливерпуля" 3:0.

В первом тайме английский клуб мало в чем уступал "Барсе", что очень редко удается сопернику "блаугранас" на "Ноу Камп".

Более того, в атаке подопечные Юргена Клоппа проводили не меньше времени, чем подопечные Эрнесо Вальверде.

Однако в первом тайме всё решил гроссмейстер касания – Луис Суарес. В эпизоде на 26-й минуте уругваец на мгновение опередил двух центральных защитников – Вирджила ван Дейка и Жоэля Матипа и открыл счет в матче 1:0.

Фото: EPA/UPG Луис Суарес

У "Ливерпуля" под конец тайма был отличный шанс сравнять счет, но Садио Мане с 10 метров запустил мячом в небеса.

Во второй половине встречи мы увидели редкое, как северное сияние явление – соперник лишил "Барселону" мяча, при этом у ворот Марк-Андре тер Штегена опасные моменты стали возникать с регулярным постоянством. Дважды Джеймс Милнер и Мохамед Салах имели шанс забить, но во всех случаях хозяев спасал голкипер.

А концовка поединка превратилась в бенефис Лионеля Месси.

На 75-й минуте капитан "Барсы" завершил редчайшую за тайм контратаку хозяев 2:0.

А спустя 7 минут бильярдным по точности ударом со штрафного установил окончательный счет в матче 3:0.

Фото: EPA/UPG

У гостей был еще шанс размочить счет, но Фортуна в этот вечер отвернулась от "красных".

Через неделю на "Энфилде" состоится ответный матч.

И по характеру первого противостояния нельзя с уверенностью сказать, что запаса в 3 мяча хватит каталонцам для выхода в финал.