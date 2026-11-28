Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921-1922 й 1946-1947 років. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври вони взяли участь у молитовному заході.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Після завершення молитви президент і перша леді пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду та поклали колоскові композиції до монумента "Гірка пам’ять дитинства".

Реклама

"Ненависть і бажання знищити український народ – усе це успадкувала Москва й знову зробила частиною своєї політики. Ми знову бачимо такий самий російський намір стерти Україну та українців і зробити це найжорстокішими методами, які за роки після голодоморів холоднокровно відточував Кремль на нашому та інших народах. І всюди на українській землі, куди прийшла Росія, тепер немає життя. І ми знову протидіємо кремлівським нелюдам, знову захищаємось від Росії, яка абсолютно не змінилась і несе в Україну та Європу смерть, лихо, тотальну ненависть і небезпеку всім вільним народам", – наголосив Зеленський.

Президент і перша леді зауважили, що сьогодні о 16-й годині у вікнах в Україні та всюди на планеті, де є українці, горітимуть свічки пам’яті як світло шани всім невинним жертвам голодоморів.

"Допоки ми запалюємо цей вогонь, не згасне спогад про них. Допоки робимо це, знаємо: нас прагнули знищити, замордувати, упокорити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини назавжди. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми сумнівалися, не пам’ятали або пробачили їм. Не змогли. І не зможуть. Вічна пам’ять усім безневинним жертвам!", - зазначається в повідомленні.