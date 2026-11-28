Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

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На Полтавщині російські безпілотники атакували Кременчук, пошкоджені підприємство, житлові будинки та господарська споруда.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Зафіксовано влучання ворожого БпЛА на території одного з приватних підприємств. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється", - написав він у Telegram.

Дяківнич також додав, що ще один безпілотник впав на відкритій місцевості у Кременчуцькому районі поблизу приватних будинків.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та господарської споруди. Повідомлень про травмованих до екстрених служб не надходило.

Нагадаємо, що вчора росіяни пошкодили два освітні заклади у Кременчуці. Станом на 22:08 кількість травмованих зросла до чотирьох людей. З них – троє дітей.