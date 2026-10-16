Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі

Ввечері, 16 жовтня, окупанти вдарили по Харкову. Під атакою опинились Немишлянський та Слобідський райони. Відомо про постраждалих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомили в ОВА, в Слобідському районі одна людина зазнала гострої реакції на стрес.
Щонайменше п'ять ворожих ударів зафіксовано в Немишлянському районі Харкова. Пошкоджені житлові будинки, за попередньою інформацією, вибито більше ста вікон.
9 людей постраждали внаслідок атаки, в них діагностували гостру реакцію на стрес.
- Внаслідок російської атаки на Харків, уранці 16 жовтня, загинули двоє людей, 22 – постраждали. Ворожі безпілотники влучили в Основ’янському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.