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Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі

В Немишлянському районі міста пошкоджені житлові будинки. Є влучання також в Слобідському районі.

Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Ввечері, 16 жовтня, окупанти вдарили по Харкову. Під атакою опинились Немишлянський та Слобідський райони. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

 Як повідомили в ОВА, в Слобідському районі одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Щонайменше п'ять ворожих ударів зафіксовано в Немишлянському районі Харкова. Пошкоджені житлові будинки, за попередньою інформацією, вибито більше ста вікон. 

9 людей постраждали внаслідок атаки, в них діагностували гостру реакцію на стрес.

  • Внаслідок російської атаки на Харків, уранці 16 жовтня, загинули двоє людей, 22 – постраждали. Ворожі безпілотники влучили в Основ’янському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.
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