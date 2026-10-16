Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі

В Немишлянському районі міста пошкоджені житлові будинки. Є влучання також в Слобідському районі.

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Ввечері, 16 жовтня, окупанти вдарили по Харкову. Під атакою опинились Немишлянський та Слобідський райони. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як повідомили в ОВА, в Слобідському районі одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Щонайменше п'ять ворожих ударів зафіксовано в Немишлянському районі Харкова. Пошкоджені житлові будинки, за попередньою інформацією, вибито більше ста вікон.

9 людей постраждали внаслідок атаки, в них діагностували гостру реакцію на стрес.