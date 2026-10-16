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На Волині попередили про можливу загрозу викиду аміаку на підприємстві

Жителів селища Маневичі закликали дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.

На Волині попередили про можливу загрозу викиду аміаку на підприємстві
Ілюстративне фото
Фото: Газета Волинь

У селищі Маневичі Волинської області, яке було під російською атакою, попередили про можливу аварійну ситуацію на одному з місцевих підприємств, яка може призвести до викиду аміаку в атмосферу. Жителів закликали дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.

Про це повідомив у Facebook Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

У разі витоку аміаку мешканцям необхідно негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна й двері, перекрити вентиляційні отвори та вимкнути вентиляцію і кондиціонери, які подають повітря ззовні.

За можливості рекомендують залишатися на нижніх поверхах будівель. Для захисту органів дихання слід використовувати протигаз або, за його відсутності, вологу тканинну пов'язку.

Якщо буде оголошено евакуацію, необхідно рухатися визначеним маршрутом і виконувати вказівки рятувальників. Мешканців також закликали подбати про безпеку дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, а також стежити за офіційними повідомленнями.

Що відомо про останні обстріли Волині?

  • У ніч проти 16 жовтня російські війська атакували Волинську область близько 20 безпілотниками. Унаслідок падіння уламків на лінію електропередач у Луцькій громаді без електропостачання залишилися 370 тисяч абонентів, також виникли перебої з водопостачанням. 
  • Внаслідок атаки в Маневичах постраждало приватне підприємство: двоє людей дістали поранення, доля ще п'ятьох залишається невідомою. У Луцьку пошкоджень зазнало підприємство з іноземними інвестиціями, однак там обійшлося без постраждалих. 
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