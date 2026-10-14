Росія знову атакує балістикою

Ворог продовжив атакувати через кілька годин після першої хвилі.

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Вдруге за ніч Росія атакує українців балістикою. Про рух ракет на Київ повідомили Повітряні сили.

Крім Києва, повідомили про балістичну загрозу для Житомира. Наслідки цієї хвилі атаки поки невідомі.

Близько 23-ї години ворог провів першу хвилю балістичної атаки. Вдарив по ТЕЦ-4 та житловому будинку. Україна вдруге поспіль не отримала від партнерів попередження про запуск балістики і виявила її безпосередньо на підльоті до міста. Причини з'ясовують.

У пошкодженому будинку не менше двох людей загинуло і понад 20 поранені.