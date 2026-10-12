Росіяни знову вдарили по Харкову: є поранені (доповнено)

Зафіксовані три влучання в Холодногірському районі міста

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Ввечері, 12 жовтня, росіяни атакували Холодногірський район Харкова. Відомо про поранених.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Упродовж десяти хвилин міська влада повідомила про три влучання, попередньо "Бандеролями".

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Внаслідок атак по Холодногірському району є поранені. Їхня кількість і стан уточнюються.

На місці одного з прильотів зафіксовано влучання у приватний будинок, пошкоджені сусідні будівлі.

Станом на 22:40, п'ятеро людей постраждали внаслідок атаки по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив очільник ОВА Синєгубов. Внаслідок останньої атаки зафіксовано приліт в 5-ти поверховий житловий будинок. На місці спалахнула пожежа. Будинок частково зруйновано.

Станом на 22:25, відомо, про удар по житловому будинку в Харкові - під завалами можуть бути люди. На місці виникла пожежа.

"Дуже серйозні руйнування - склався цілий підʼїзд", - розповів Терехов.

Станом на 22:16 відомо про ще два удари "Бандеролями" також по Холодногірському району Харкова. Наслідки уточнюються.

Станом на 21:59, відомо про пошкодження більше шести приватних будинків, двоє постраждалих з гострою реакцією на стрес.