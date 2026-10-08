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Унаслідок ранкової атаки в Києві є жертва та постраждалі (оновлено)

Є госпіталізовані люди. 

Унаслідок ранкової атаки в Києві є жертва та постраждалі (оновлено)
Мер Віталій Кличко
Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 8 жовтня, зранку уламки БпЛА впали у Голосіївському районі Києва. Пізніше Кличко написав, що унаслідок ранокової атаки загинула одна людина. Від початку доби постраждалих - одинадцятеро. 

Про це написав мер міста Віталій Кличко. 

Оновлення. За словами мера, від початку доби 8 жовтня в Києві внаслідок атак ворога загинула одна людина. Постраждали 11 мешканців міста. Девʼятьох поранених медики госпіталізували.

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Об 11:32 стало відомо про те, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину. Екстрені служби прямують на місце.

О 10:38 Кличко написав, що одна людина загинула і відомо про 5 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю вранці 8 жовтня. Четверо - у лікарні. 

"У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Є виклик медиків", - повідомив він раніше. 

Екстрені служби прямують на місце.

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