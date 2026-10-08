Унаслідок ранкової атаки в Києві є жертва та постраждалі (оновлено)

Є госпіталізовані люди.

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Сьогодні, 8 жовтня, зранку уламки БпЛА впали у Голосіївському районі Києва. Пізніше Кличко написав, що унаслідок ранокової атаки загинула одна людина. Від початку доби постраждалих - одинадцятеро.

Про це написав мер міста Віталій Кличко.

Оновлення. За словами мера, від початку доби 8 жовтня в Києві внаслідок атак ворога загинула одна людина. Постраждали 11 мешканців міста. Девʼятьох поранених медики госпіталізували.

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Об 11:32 стало відомо про те, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину. Екстрені служби прямують на місце.

О 10:38 Кличко написав, що одна людина загинула і відомо про 5 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю вранці 8 жовтня. Четверо - у лікарні.

"У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Є виклик медиків", - повідомив він раніше.

Екстрені служби прямують на місце.