Росіяни атакували ринок у Софіївській Борщагівці на Київщині, є жертви (оновлено)

Увечері 27 вересня росіяни атакували Софіївську Борщагівку на Київщині.
Про це повідомила Київська облпрокуратура.
Ударний дрон влучив по території ринку.
«Внаслідок атаки загинув один чоловік, близько 10 людей отримали поранення. На місці працюють правоохоронці та відповідні екстрені служби», - додали у прокуратурі.
Оновлено. Згодом виконувач обов'язків гоови сільради заявив про двох загиблих.
Керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про трьох постраждалих.
Крім того, у Бориспільському районі, у Щасливому, пошкоджено легковий автомобіль. А у Білоцерківському - зерносховище та багатоповерхівку, додав очільник Київщини.
- Того ж дня в області через ворожі обстріли теж загинула людина. На місцях влучань спалахнули пожежі.
- За минулу добу на Київщині через атаки РФ пошкоджено 16 об'єктів цивільної інфраструктури.