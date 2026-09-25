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Росія била по Харківщині ракетами, КАБами і дронами. Загинули шестеро людей, постраждалих – майже 15

Ударів зазнали шість населених пунктів області. 

Росія била по Харківщині ракетами, КАБами і дронами. Загинули шестеро людей, постраждалих – майже 15
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ракетами, дронами і керованими авіабомбами. Ворог вбив шістьох мешканців області, ще 14 людей постраждали. 

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області.

Внаслідок обстрілу в с. Стара Гнилиця Малинівської громади загинули 6 людей, постраждали – 14.

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Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 ракети;
  • 2 КАБ;
  • 2 fpv-дрони;
  • 114 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Розбите вікно унаслідок атаки РФ
Фото: Харківська ОВА
Розбите вікно унаслідок атаки РФ

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, приватні будинки та автомобіль у сел. Золочів. 

В Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки у с. Підсереднє. 

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у с. Оскіл. 

А в Чугуївському районі пошкоджено ферму, електромережі у с. Стара Гнилиця і цивільне підприємство в м. Чугуїв. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 155 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 61 637 людей.

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