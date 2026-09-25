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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ракетами, дронами і керованими авіабомбами. Ворог вбив шістьох мешканців області, ще 14 людей постраждали.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів області.

Внаслідок обстрілу в с. Стара Гнилиця Малинівської громади загинули 6 людей, постраждали – 14.

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Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 ракети;

2 КАБ;

2 fpv-дрони;

114 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Фото: Харківська ОВА Розбите вікно унаслідок атаки РФ

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі, приватні будинки та автомобіль у сел. Золочів.

В Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки у с. Підсереднє.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у с. Оскіл.

А в Чугуївському районі пошкоджено ферму, електромережі у с. Стара Гнилиця і цивільне підприємство в м. Чугуїв.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 155 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 61 637 людей.