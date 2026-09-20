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Чкерез російські обстріли потяги затримуються майже на 14 годин

Деякі рейси з Дніпра та Запоріжжя затримуються більш ніж на 13 годин.

Чкерез російські обстріли потяги затримуються майже на 14 годин
Фото: скриншот з сайту Укрзалізниці

Через російські обстріли потяги Укрзалізниці мають суттєві затримки. Найбільше наразі затримуються рейси, що курсують через південні області України.

Про це свідчить таблиця запізнень похздів на сайті Укрзалізниці.

Найбільші затримки фіксують на маршрутах із Дніпра та Запоріжжя. Також із запізненнями курсують потяги з Харкова, Одеси, Києва та Черкас.

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Зокрема, поїзди Дніпро – Ужгород та Запоріжжя – Перемишль затримуються на 13 годин 40 хвилин.

В Укрзалізниці наголошують, у разі підвищеної небезпеки рухомий склад можуть зупиняти.

Пасажирам нагадують, що під час евакуації необхідно прямувати до укриття або відійти від залізничної інфраструктури на безпечну відстань понад 200 метрів.

Також, затримка є у русі приміських поїздів: рейс Черкаси – Умань затримується майже на 4,5 години, а поїзд Самійлівка – Дніпро на 4 години.

В Укрзалізниці закликають пасажирів враховувати затримки під час планування поїздок та стежити за актуальною інформацією щодо руху поїздів.

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