Росіяни вдарили по Павлоградському району, є загиблий

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок обстрілів Дніпропетровської області одна людина загинула, ще одна – дістала поранень.

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