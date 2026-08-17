Росіяни вдарили по Павлоградському району, є загиблий

Унаслідок обстрілів Дніпропетровської області одна людина загинула, ще одна – дістала поранень.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Ворог вдарив по Богданівській громаді Павлоградського району.
Виникла пожежа. Пошкоджене промислове підприємство.
Загинув 52-річний чоловік.
47-річний чоловік отримав поранення, лікарі надають йому необхідну допомогу.
- Протягом вечора і ночі 17 серпня Росія поранила п'ятьох людей у Дніпропетровській області. Майже 20 разів ворог бив по чотирьох громадах дронами.