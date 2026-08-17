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Росіяни вдарили по Павлоградському району, є загиблий

47-річний чоловік отримав поранення, лікарі надають йому необхідну допомогу.

Росіяни вдарили по Павлоградському району, є загиблий
Ворог вдарив по Богданівській громаді Павлоградського району
Фото: Вікіпедія

Унаслідок обстрілів Дніпропетровської області одна людина загинула, ще одна – дістала поранень. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ворог вдарив по Богданівській громаді Павлоградського району.

Виникла пожежа. Пошкоджене промислове підприємство.

Загинув 52-річний чоловік. 

47-річний чоловік отримав поранення, лікарі надають йому необхідну допомогу.

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