Росія вдруге за день атакувала Одесу, є постраждалі

Росія вдруге за день атакувала Одесу. За попередніми даними, є постраждалі.
Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
"Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Є влучання в житловий сектор. Деталі зʼясовуємо", – написав він у Telegram.
Це підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер: "Одеса знову під російським ударом. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури".
Він зазначив, що один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування.
Як повідомлялося, вранці ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами знову опинилася цивільна інфраструктура. В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. На жаль, загинула жінка.