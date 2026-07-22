Росія вдруге за день атакувала Одесу, є постраждалі

Один із ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок.

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Росія вдруге за день атакувала Одесу. За попередніми даними, є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Є влучання в житловий сектор. Деталі зʼясовуємо", – написав він у Telegram.

Це підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер: "Одеса знову під російським ударом. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури".

Він зазначив, що один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування.

Як повідомлялося, вранці ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами знову опинилася цивільна інфраструктура. В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. На жаль, загинула жінка.