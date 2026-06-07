РФ повторно вдарила по Запорізькій області, є загиблі та поранені (доповнено)

Вранці 7 червня російські війська двічі атакували Запоріжжя, внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок та об’єкти інфраструктури.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
До медиків звернулася 45-річна жінка. Також поранення отримав 49-річний чоловік – йому надають необхідну допомогу.
Пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура.
Під час повторного удару виникла пожежа, зафіксовано додаткові руйнування. Ворожий безпілотник також влучив в об’єкт інфраструктури – попередньо, є ще постраждалі.
На місцях працюють екстрені служби, наслідки атак уточнюються.
У селищі Балабине через атаку РФ загинули троє людей. Постраждала жінка.
- У передмісті Запоріжжя внаслідок російської атаки загинув водій маршрутного мікроавтобуса.