РФ повторно вдарила по Запорізькій області, є загиблі та поранені (доповнено)

Вранці 7 червня російські війська двічі атакували Запоріжжя, внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

До медиків звернулася 45-річна жінка. Також поранення отримав 49-річний чоловік – йому надають необхідну допомогу.

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Пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура.

Під час повторного удару виникла пожежа, зафіксовано додаткові руйнування. Ворожий безпілотник також влучив в об’єкт інфраструктури – попередньо, є ще постраждалі.

На місцях працюють екстрені служби, наслідки атак уточнюються.

У селищі Балабине через атаку РФ загинули троє людей. Постраждала жінка.