Росіяни атакували Дніпро безпілотниками: є поранений

У ніч на 7 травня росіяни завдали удару по Дніпру безпілотниками. Зафіксовано руйнування житлових будинків.

За повідомленням очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, у п'ятиповерхівці внаслідок атаки спалахнула пожежа в квартирі. Одна людина дістала поранень.

Також пошкоджень зазнали кілька споруд поряд та автівки.