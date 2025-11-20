Росіяни атакували Чернігівщину дронами, із мінометів та артилерії. Було влучання в енергооб'єкт

Російська армія упродовж доби обстрілювала Чернігівську область Чернігівщину дронами, із мінометів та артилерії. Було влучання в енергооб'єкт. Знищені авто, пошкоджені будинки.
Про це повідомили у ОВА.
Протягом доби росіяни обстрілювали Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський райони. Найбільше – FPV-дронів й ударних безпілотників, також були міномети й артилерія.
У Новгород-Сіверському районі "Ланцет" влучив у транспортні потужності одного з підприємств видобувної промисловості. У Семенівці "Молнія" атакувала адмінбудівлю. Через влучання FPV-дрону загорівся легковик, пошкоджене житло.
У Корюківському районі під ударом перебували декілька населених пунктів. В одному із них через атаку FPV-дронами пошкоджений будинок, автівка і мотоцикл. В двох інших селах ціллю стали легкові автомобілі. Абсолютно цивільні обʼєкти.
У Чернігівському районі відублося влучання ворожого БпЛА в енергообʼєкт.
Усього зафіксували 61 обстріл - 120 приходів.
- Нещодавно на Чернігівщині росіяни вбили хвору жінку і її доглядальницю.