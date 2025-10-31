У Херсоні через російську атаку постраждали троє людей, ще одна жінка загинула

Сьогодні, 31 жовтня, близько 11.00 російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському району Херсона. Постраждали троє людей, ще одна жінка загинула.

Про це повідомили у МВА.

Спочатку повідомляли про постраждалого 43-річного містянина, який отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок ворожого обстрілу. 60-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Медики надали їй допомогу на місці.

Внаслідок обстрілу Дніпровського району з боку російських окупаційних військ травми, несумісні з життям, отримала 56-річна херсонка. У момент ворожого удару жінка була на вулиці.

Третю постраждалу через ворожий обстріл Дніпровського району доставлено до лікарні. Жінка 55 років дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі вона дообстежується.