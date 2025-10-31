Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У Херсоні через російську атаку постраждали троє людей, ще одна жінка загинула

Ворог атакував Дніпровський район міста.

У Херсоні через російську атаку постраждали троє людей, ще одна жінка загинула
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Сьогодні, 31 жовтня, близько 11.00 російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському району Херсона. Постраждали троє людей, ще одна жінка загинула. 

Про це повідомили у МВА. 

Спочатку повідомляли про постраждалого 43-річного містянина, який отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок ворожого обстрілу. 60-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Медики надали їй допомогу на місці.

Внаслідок обстрілу Дніпровського району з боку російських окупаційних військ травми, несумісні з життям, отримала 56-річна херсонка. У момент ворожого удару жінка була на вулиці.

Третю постраждалу через ворожий обстріл Дніпровського району доставлено до лікарні. Жінка 55 років дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі вона дообстежується.

  • Вчора у Херсонській області одна людина загинула, і ще семеро – постраждали від агресії РФ.
Теми: , , ,
