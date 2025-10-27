Армія РФ атакувала цивільне авто на Херсонщині

Російські війська атакували вибухівкою з дрона автомобіль в Інгульці Херсонської області. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Постраждали двоє людей. 64-річний чоловік та 61-річна жінка дістали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Також по меддопомогу звернулись жителі Білозерки, котрі потрапили під удар російського дрона 24-го жовтня. У 61-річного чоловіка та його 60-річної дружини діагностували мінно-вибухові травми та струс головного мозку.