РФ завдала по енергоінфраструктурі Нафтогазу дроново-ракетного удару

Робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинена.

РФ завдала по енергоінфраструктурі Нафтогазу дроново-ракетного удару
Ліквідація пожежі на Полтавщині, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У ніч на  16 жовтня російська армія завдала ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі Нафтогазу.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами", – йдеться у повідомленні. Внаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили. 

  • Уночі росіяни атакували ракетами Полтаву, Кременчук, Дніпро і Харківщину.
  • 3 жовтня армія Росії вкотре завдала удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК Нафтогаз. В Полтавській області у зв’язку з атакою зупинила роботу низка об’єктів газовидобування. 
