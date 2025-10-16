РФ завдала по енергоінфраструктурі Нафтогазу дроново-ракетного удару

У ніч на 16 жовтня російська армія завдала ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі Нафтогазу.
Про це пише пресслужба ДТЕК.
"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами", – йдеться у повідомленні. Внаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили.
- Уночі росіяни атакували ракетами Полтаву, Кременчук, Дніпро і Харківщину.
- 3 жовтня армія Росії вкотре завдала удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК Нафтогаз. В Полтавській області у зв’язку з атакою зупинила роботу низка об’єктів газовидобування.