РФ завдала по енергоінфраструктурі Нафтогазу дроново-ракетного удару

Робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинена.

Ліквідація пожежі на Полтавщині, ілюстративне фото

У ніч на 16 жовтня російська армія завдала ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі Нафтогазу.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами", – йдеться у повідомленні. Внаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили.