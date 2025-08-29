Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зеленський озвучив основні складові гарантій безпеки, яких хоче Україна

Насамперед – це забезпечення української армії в тій кількості, яка зараз. 

Зеленський озвучив основні складові гарантій безпеки, яких хоче Україна
Десантно-штурмові війська Збройних Сил України
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Президент Володимир Зеленський озвучив своє бачення гарантій безпеки, які Україна повинна отримати. Перший блок – це українська армія: все від фінансування особового складу в тій кількості, яка є зараз, сказав він під час преспідходу.

На більшу кількість коштів ніхто не дасть, а на меншу кількість Україна не згодна. Далі – зброя для цієї армії.

“І на це потрібні партнери. Перший трек – вітчизняне виробництво, дрони, технології. Другий трек – європейське виробництво – ППО, артилерія. Третій трек – PURL, американська зброя”, – пояснив він.

Україна передала США договір проте, яка їхня зброя потрібна.

Другий блок – це НАТО, яке “поки що не дають”. Тому в цьому треку Україна хоче зрозуміти, яку альтернативу вона може отримати – зараз це називають NATO like.

“Ми повинні зрозуміти, на що готові партнери”, – сказав він.

Про це йтиметься на зустрічі з лідерами Європи наступного тижня. Тут же обговорять те, які країни готові на надсилання своїх військ.

Третій блок – це санкції і російські активи. Що отримає Росія, якщо, скажімо, нападе з моря, неба і з землі. треба зрозуміти, які країни чим готові будуть підтримати. 

“Відповідаючи на ці прості питання треба побачити, хто, що Україні готовий надавати і упродовж якого часу”, – сказав він. 

Ще одна частина гарантій безпеки – вступ до ЄС.
