У ніч на 21 серпня російські війська атакували Закарпатську область і вдарили по підприємству у Мукачеві. Поранені люди. Імовірно, ворог поцілив туди ракетами типу "Калібр".

Про це повідомили Мукачівська міська рада, Нацполіція та начальник ОВА Мирослав Білецький.

"Цього разу ворог бив крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа", – написав Білецький у телеграмі.

Оновлення. У поліції повідомили, що наразі відомо про 15 осіб, травмованих внаслідок обстрілу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих – 22 роки, найстаршому – 63.

Фото: МВС Ліквідація наслідків обстрілу

Станом на 7.00 ранку тривала рятувальна операція. Тоді було відомо, що дванадцять людей отримали травми різної складності, усім надали необхідну допомогу. До лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно. На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні.

Мукачівська міська рада закликала мешканців щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Оновлення. Пізніше Білецький розповів, у завод, на якому виготовляли побутові прилади, поцілили дві ракети типу Калібр о 04:40. Поранені є працівниками заводу. Двоє у важкому стані. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що завод є великим американським виробником електроніки.

Окрім атаки в Мукачеві зафіксували падіння БПЛА, імовірно, "Шахеда", у селі Липовець Хустського району.

Фото: Закарпатська ОВА Наслідки російської атаки

За попередніми даними, там жертв немає. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

На місце події виїхали всі відповідні служби.

Фото: МВС Ліквідація наслідків обстрілу