«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакують Україну ракетами та безпілотниками (доповнюється)

У повітрі борти стратегічної авіації, були пуски "Кинджалів".

Росіяни атакують Україну ракетами та безпілотниками (доповнюється)
Фото: BBC

Росія упродовж ночі завдає масованого удару по Україні: сили протиповітряної оборони вже декілька годин відбивають атаку безпілотників.

У столиці мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. Станом на 3:00 про наслідки "шахедного" обстрілу інформації не надходило.

Незадовго до третьої години ночі ворог підняв у повітря літаки МіГ-31К, по всій території країни було оголошено тривогу. Відбулися пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали на Рівненщині.

Також з ракетоносіїв в акваторії морів росіяни запустили ракети типу "Калібр".

Моніторингові канали стверджують, що активною є стратегічна авіація, у повітрі декілька бортів Ту-95МС. Є загроза пусків крилатих ракет ближче до ранку. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies