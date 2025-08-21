Росіяни атакують Україну ракетами та безпілотниками (доповнюється)

У повітрі борти стратегічної авіації, були пуски "Кинджалів".

Росія упродовж ночі завдає масованого удару по Україні: сили протиповітряної оборони вже декілька годин відбивають атаку безпілотників.

У столиці мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. Станом на 3:00 про наслідки "шахедного" обстрілу інформації не надходило.

Незадовго до третьої години ночі ворог підняв у повітря літаки МіГ-31К, по всій території країни було оголошено тривогу. Відбулися пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали на Рівненщині.

Також з ракетоносіїв в акваторії морів росіяни запустили ракети типу "Калібр".

Моніторингові канали стверджують, що активною є стратегічна авіація, у повітрі декілька бортів Ту-95МС. Є загроза пусків крилатих ракет ближче до ранку.