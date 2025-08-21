Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Рекордна кількість українців хочуть поїхати до Антарктиди

31-ша експедиція на станцію "Академік Вернадський" відбудеться у 2026-2027 роках.

Рекордна кількість українців хочуть поїхати до Антарктиди
Станція "Академік Вернадський"
Фото: Василь Матковський

Національний антарктичний науковий центр України на своїй сторінці у Facebook повідомив про рекордний за час повномасштабної війни показник отриманих заявок на участь у 31-ій експедиції на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді у 2026-2027 роках.

Згодних на довгі місяці проміняти дім на екстремальні умови найпівденнішого континенту виявилося 130 - для порівняння в останньому більш-менш мирному 2021 році центр мав справу зі 137 кандидатами. 

36% від потенційних полярників, тобто 47 осіб, це жінки. Раніше гендерний паритет дотримувався гірше: ніколи до цього кандидатки не становили більше 25% заявників. А цьогоріч аж на трьох вакансіях жінок-охочих більше, ніж чоловіків.

Потрапити в експедицію непросто: на кандидатів чекає відбір за освітою і досвідом, фахова співбесіда, медогляд, психологічне тестування та навчально-тренувальні збори. Лише 12-14 людей зрештою втілять в життя мрію про поїздку до Антарктиди.
