Роберт Бровді став командувачем Сил безпілотних систем

Командир 414 бригади Роберт Бровді ("Мадяр)" очолив Сили безпілотних систем. Відповідний указ опублікували 3 червня на сайті президента.

До цього Сили безпілотних систем очолював Вадим Сухаревський. Він був єдиним очільником цього роду сил, створеного лише торік.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Сухаревський тепер буде заступником командувача оперативного командування "Схід", а його завданням є модернізація цього командування і впровадження "нових змін і підходів".

Також він пояснив призначення Бровді.

"Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування", – сказав він.

За словами Умєрова, нинішні зміни мають одну мету – "посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби".