Армія РФ п'ять разів атакувала Сумщину

Уночі та вранці 1 лютого російські окупанти обстрілювали Сумщину п’ять разів. Зфіксовано 12 вибухів.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів", — ідеться у повідомленні.
Під обстрілами опинилися Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Свеська громади.
На територію Великописарівської громади росіяни скинули 7 мін, Краснопільську двічі обстріляли з СПГ.
По Есманьській громаді ворог завдав удару FPV-дроном. Внаслідок цього удару пошкоджено будинок. Також виявлено та знищено російський БПЛА.
У Свеській громаді також виявлено та знищено ворожий безпілотник.
Уночі підрозділи ППО в небі над Сумщиною збили чотири ворожі безпілотники.
- Унаслідок атаки РФ по Полтаві загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина.