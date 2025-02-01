Армія РФ п'ять разів атакувала Сумщину

Підрозділи ППО збили над Сумщиною чотири ворожі безпілотники.

Уночі та вранці 1 лютого російські окупанти обстрілювали Сумщину п’ять разів. Зфіксовано 12 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів", — ідеться у повідомленні.

Під обстрілами опинилися Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Свеська громади.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 7 мін, Краснопільську двічі обстріляли з СПГ.

По Есманьській громаді ворог завдав удару FPV-дроном. Внаслідок цього удару пошкоджено будинок. Також виявлено та знищено російський БПЛА.

У Свеській громаді також виявлено та знищено ворожий безпілотник.

Уночі підрозділи ППО в небі над Сумщиною збили чотири ворожі безпілотники.