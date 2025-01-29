У Києві уламки дрона впали неподалік метро на лівому березі

У Києві під час ранкової атаки уламки ворожого дрона впали неподалік метро в Дарницькому районі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Потерпілих немає. Пошкоджено прохідну Дарницького депо.

"Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", – сказав мер.

Інших деталей поки що немає. Ворог атакує українців дронами ще з учорашнього вечора.

Станом на 6:13 Повітряні сили попереджали про рух дронів у Дніпропетровській, Полтавській і Чернігівській областях. Деякі з них постійно змінювали рух.