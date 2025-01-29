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У Києві уламки дрона впали неподалік метро на лівому березі

Всі служби прямують на місце.

У Києві уламки дрона впали неподалік метро на лівому березі
Уламки дрона (ілюстративне фото)
Фото: itc.ua

У Києві під час ранкової атаки уламки ворожого дрона впали неподалік метро в Дарницькому районі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Потерпілих немає. Пошкоджено прохідну Дарницького депо.

"Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", – сказав мер. 

Інших деталей поки що немає. Ворог атакує українців дронами ще з учорашнього вечора. 

Станом на 6:13 Повітряні сили попереджали про рух дронів у Дніпропетровській, Полтавській і Чернігівській областях. Деякі з них постійно змінювали рух. 

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