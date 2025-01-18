Ще одна людина продовжує перебувати під завалами.

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

У Запоріжжі, де тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого.

Про це повідомила ДСНС України.

Станом на 18:00 внаслідок російського удару по об'єктах критичної інфраструктури обласного центру постраждали 10 осіб.

«Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Відомо, що під завалами перебуває ще одна людина», - повідомили рятувальники.

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року