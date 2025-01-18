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У Запоріжжі з-під завалів дістали тіло загиблого

Ще одна людина продовжує перебувати під завалами.

У Запоріжжі з-під завалів дістали тіло загиблого
Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

У Запоріжжі, де тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого.

Про це повідомила ДСНС України.

Станом на 18:00 внаслідок російського удару по об'єктах критичної інфраструктури обласного центру постраждали 10 осіб.

«Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Відомо, що під завалами перебуває ще одна людина», - повідомили рятувальники.

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року
Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року
Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року
Запоріжжя після російської атаки 18 січня 2025 року

  • Раніше в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила про те, що двоє людей залишаються зниклими безвісти.
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