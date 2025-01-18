У Запоріжжі, де тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого.
Про це повідомила ДСНС України.
Станом на 18:00 внаслідок російського удару по об'єктах критичної інфраструктури обласного центру постраждали 10 осіб.
«Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Відомо, що під завалами перебуває ще одна людина», - повідомили рятувальники.
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