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Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ в Ростовській області

Підтверджується пожежа на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.

Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ в Ростовській області
Фото: скрін

Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ в Ростовській області.

Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Використовується для забезпечення потреб збройних сил агресора. 

Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тонн нафти на рік. 

Підтверджується пожежа в районі об’єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.

Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

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