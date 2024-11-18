У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
Внаслідок атаки в Києві є пошкодження в трьох районах, поранено жінку (доповнено)
Внаслідок атаки в Києві є пошкодження в трьох районах, поранено жінку (доповнено)
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії, - The New York Times
Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії, - The New York Times
ГоловнаСуспільствоВійна

Шестеро людей поранені через атаки РФ по Запорізькій області

Окупанти завдали 424 удари по 13 населених пунктах.

Шестеро людей поранені через атаки РФ по Запорізькій області
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російських обстрілів за добу поранення отримали шестеро жителів Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Чоловіки 18 та 59 років поранені під час ворожих ударів по Запоріжжю. Жінки 52, 55, 61 років та 59-річний чоловік отримали травми внаслідок атаки росіян по Пологівському району.

Упродовж доби окупанти завдали 424 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.Ворог наніс 3 ракетних удари по Запоріжжю. 

Війська РФ здійснили 22 авіаційних удари по Новоандріївці, Новоданилівці, Юрківці, Темирівці та Малій Токмачці. 225 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку. 

8 обстрілів з РСЗВ накрили Преображенку, Новодарівку та Малу Токмачку.

166 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies