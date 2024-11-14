Труханов: внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання (оновлено)

Також росіяни влучили у житловий будинок.

Сьогодні ввечері, 14 листопада, російська армія вкотре атакувала Одесу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання”, - написав Труханов.

Внаслідок цього було вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.

Труханов наголосив, що в Одесі продовжує працювати ППО, і закликав містян перебувати в укриттях.

Оновлено 22:55 "Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку", - написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.