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Труханов: внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання (оновлено)

Також росіяни влучили у житловий будинок.

Труханов: внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання (оновлено)
Геннадій Труханов
Фото: скріншот відео

Сьогодні ввечері, 14 листопада, російська армія вкотре атакувала Одесу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання”, - написав Труханов. 

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Внаслідок цього було вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.

Труханов наголосив, що в Одесі продовжує працювати ППО, і закликав містян перебувати в укриттях.

Оновлено 22:55 "Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку", - написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

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