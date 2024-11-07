Учора в Херсонській області загинула одна людина, 8 поранені

Пошкоджено вісім багатоповерхівок і майже 20 приватних осель.

Учора в Херсонській області загинула одна людина, вісім поранені.

Ворог бив по Антонівці, Садовому, Придніпровському, Зеленівці, Комишанах, Чорнобаївці, Білозерці, Станіславі, Олександрівці, Новодмитрівці, Велетенському, Кізомису, Микільському, Широкій Балці, Бериславу, Гаврилівці, Нововоронцовці, Червоному Маяку, Зміївці, Михайлівці та Херсону. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили в освітні заклади, адмінбудівлю; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 8 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі", – сказав він.

Уночі під час атаки безпілотниками захисники збили над областю один Shahed.