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"Шахед" атакував Київ, пошкоджень зазнала багатоповерхівка

Пожежу через падіння уламка швидко ліквідували.

"Шахед" атакував Київ, пошкоджень зазнала багатоповерхівка
фото ілюстративне
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі столиці пошкоджень внаслідок ворожої дронової атаки зазнала квартира на восьмому поверсі 16-поверхового будинку. 

Спецслужби, що прибули на місце, виявили, що під час роботи протиповітряної оборони уламком в помешканні вибило металопластикову раму. Розпочалася пожежа, проте загоряння оперативно було ліквідовано. Інформації про потерпілих не надходило.

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