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Дуда: є ризик атак РФ на Рівненську чи Хмельницьку АЕС

Якщо здійсняться такі атаки, Польща повинна буде “негайно втрутитися і викликати експертів”.

Дуда: є ризик атак РФ на Рівненську чи Хмельницьку АЕС
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що треба враховувати небезпеку нападу Росії на українські АЕС.

Про це повідомляє PAP.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував слова українського колеги Володимира Зеленського, який повідомив, що Росія планує атаки на українські АЕС за допомогою "держав-сателітів".

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"Є ризик атак на інші електростанції - Рівненську чи Хмельницьку - і ми повинні це враховувати", - зазначив Дуда.

На думку польського президента, якщо здійсняться такі атаки, Польща повинна буде “негайно втрутитися і викликати експертів”.

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