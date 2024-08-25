Уночі РФ вдарила по будівлі готелю в Краматорську, постраждали іноземці та журналісти

У ніч на 25 серпня росіяни вдарили по будівлі готелю у Краматорську Донецької області. Відомо про двох постраждалих, під завалами перебуває одна людина.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Черговою мішенню в місті (Краматорську, - ред.) став готель — наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", — ідеться у повідомленні.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.