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Уночі РФ вдарила по будівлі готелю в Краматорську, постраждали іноземці та журналісти

Серед постраждалих журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

Уночі РФ вдарила по будівлі готелю в Краматорську, постраждали іноземці та журналісти
обстріл Краматорська
Фото: Вадим Філашкін

У ніч на 25 серпня росіяни вдарили по будівлі готелю у Краматорську Донецької області. Відомо про двох постраждалих, під завалами перебуває одна людина.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Черговою мішенню в місті (Краматорську, - ред.) став готель — наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", — ідеться у повідомленні.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

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