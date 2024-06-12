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У тимчасово окупованому Криму “націоналізували” майно Арсенія Яценюка та родичів Джамали

Йдеться про землю та будівлі, розташовані на тимчасово окупованому півострові.

У тимчасово окупованому Криму “націоналізували” майно Арсенія Яценюка та родичів Джамали
У тимчасово окупованому Криму “націоналізували” майно Арсенія Яценюка та родичів Джамали
Фото: соцмережі

Окупаційна російська адміністрація “націоналізувала” майно колишнього голови уряду України Арсенія Яценюка та родичів Джамали, розташоване в Криму.

Про це повідомляє “Крим. Реалії”.

Зокрема, йдеться про земельні ділянки та житлову будівлю в Алушті, оформлені на родичів Джамали.

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Також під націоналізацію, як повідомив колаборант Володимир Костянтинов (очолює так званий кримський парламент, підконтрольний РФ) потрапили активи Арсенія Яценюка. У нього вилучено навчальний корпус, гараж та велику земельну ділянку в Ялті.

  • В кінці минулого року повідомлялось, що російські окупанти “націоналізували” в Криму понад 2,6 тис. об'єктів рухомого та нерухомого майна, що належало 192 фізичним та юридичним особам. При цьому на торгах продано 24 націоналізовані об'єкти.
  • В свою чергу, постпред президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що Україна не визнаватиме акти, які порушують права людини чи держави. Йдеться, зокрема, про рішення щодо “націоналізації” або конфіскації майна, встановлення спадщини.
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