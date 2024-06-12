У тимчасово окупованому Криму “націоналізували” майно Арсенія Яценюка та родичів Джамали

Окупаційна російська адміністрація “націоналізувала” майно колишнього голови уряду України Арсенія Яценюка та родичів Джамали, розташоване в Криму.
Про це повідомляє “Крим. Реалії”.
Зокрема, йдеться про земельні ділянки та житлову будівлю в Алушті, оформлені на родичів Джамали.
Також під націоналізацію, як повідомив колаборант Володимир Костянтинов (очолює так званий кримський парламент, підконтрольний РФ) потрапили активи Арсенія Яценюка. У нього вилучено навчальний корпус, гараж та велику земельну ділянку в Ялті.
- В кінці минулого року повідомлялось, що російські окупанти “націоналізували” в Криму понад 2,6 тис. об'єктів рухомого та нерухомого майна, що належало 192 фізичним та юридичним особам. При цьому на торгах продано 24 націоналізовані об'єкти.
- В свою чергу, постпред президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що Україна не визнаватиме акти, які порушують права людини чи держави. Йдеться, зокрема, про рішення щодо “націоналізації” або конфіскації майна, встановлення спадщини.