Йдеться про землю та будівлі, розташовані на тимчасово окупованому півострові.

У тимчасово окупованому Криму “націоналізували” майно Арсенія Яценюка та родичів Джамали

Окупаційна російська адміністрація “націоналізувала” майно колишнього голови уряду України Арсенія Яценюка та родичів Джамали, розташоване в Криму.

Про це повідомляє “Крим. Реалії”.

Зокрема, йдеться про земельні ділянки та житлову будівлю в Алушті, оформлені на родичів Джамали.

Також під націоналізацію, як повідомив колаборант Володимир Костянтинов (очолює так званий кримський парламент, підконтрольний РФ) потрапили активи Арсенія Яценюка. У нього вилучено навчальний корпус, гараж та велику земельну ділянку в Ялті.