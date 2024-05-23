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Найбільше спроб наступу армії РФ – на Куп’янському та Покровському напрямках

Протягом доби окупанти намагалися 53 рази просунутися вперед. Сили оборони стримують натиск. 

Найбільше спроб наступу армії РФ – на Куп’янському та Покровському напрямках
Український військовий
Фото: Генштаб

Окупанти продовжують активні наступальні дії на більшості напрямків. Протягом поточної доби окупанти здійснили вже 53 спроби просунутись уперед. Найбільше – в смугах оборони військових частин на Куп’янському та Покровському напрямках. 

Як повідомляє Генштаб, Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч штурмовим групам противника.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вже 13 разів атакували наші оборонні рубежі. Вісім з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Твердохлібове, Дружелюбівка, Невське та Іванівка. Окрім того, ворог завдав трьох авіаударів, бив некерованими авіаційними ракетами біля Андріївки, Сергіївки і Макіївки. Українські воїни не дають загарбникам нарощувати зусилля, тримають під вогневим контролем та виснажують наступальний потенціал противника. Ворожі втрати уточнюються.

На Краматорському напрямку загальна кількість бойових зіткнень на цей час складає шість. Українські воїни продовжують відбивати три ворожі штурми у районах населених пунктів Андріївка та Новий. Ситуація контрольована. Загарбники завдали ще два авіаудари – били з озброєння штурмовиків Су-25 по території біля Дружби та Північного.

На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень, зокрема на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл. Загалом ворог здійснив уже 16 спроб покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко перешкоджають окупантам. Свої дії російські терористи підтримали шістьма авіаударами – сьогодні авіабомби падали біля Євгенівки, Калинового, Новоселівки Першої і Нетайлового, а НАРи ворог застосував неподалік Уманського.

Решта напрямків на даний час не мають суттєвих змін в обстановці.

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