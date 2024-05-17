Президент: вперше за роки артилерійських снарядів не бракує

Уперше за роки війни жодна бригада не скаржиться на брак артилерійських снарядів, заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

За його словами, відсутність нестачі спостерігається вже протягом двох місяців. Однак попереду ще багато роботи щодо постачань.

"Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржаться, що немає артилерійського снаряду. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців. Всім ще прийдеться дуже багато працювати. Чеська ініціатива буде йти. Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини. Ми зараз відкриваємо ініціативу, коли партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів, РЕБів саме в цей конкретний напрямок. Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", – сказав президент.

Чеська ініціатива