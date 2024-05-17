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Президент: вперше за роки артилерійських снарядів не бракує

Україна також закликає партнерів фінансувати виробництво безпілотників і РЕБ в Україні. 

Президент: вперше за роки артилерійських снарядів не бракує
Фото: facebook/148-ма окрема артилерійська бригада

Уперше за роки війни жодна бригада не скаржиться на брак артилерійських снарядів, заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

За його словами, відсутність нестачі спостерігається вже протягом двох місяців. Однак попереду ще багато роботи щодо постачань.

"Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржаться, що немає артилерійського снаряду. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців. Всім ще прийдеться дуже багато працювати. Чеська ініціатива буде йти. Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини. Ми зараз відкриваємо ініціативу, коли партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів, РЕБів саме в цей конкретний напрямок. Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", – сказав президент.

Чеська ініціатива

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
  • Низка держав одразу зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
  • У квітні у Чехії повідомили, що ідентифікували понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Євросоюзу, які можна придбати для України. 
  • У травні в Латвії вирішили виділити на чеську ініціативу 10 млн євро. 
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