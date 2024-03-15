Серед загиблих – медик і рятувальник, які потрапили під повторний обстріл росіян.

Загиблі внаслідок обстрілу Одеси

Унаслідок російської ракетної атаки в Одесі загинули вісім людей, зокрема фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

Дані про загиблих повідомив голова ОДА Олег Кіпер та Офіс генерального прокурора.

Фото: ДСНС Рятувальники на місці обстрілу Одеси

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Всім надається необхідна медична допомога.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник.

Серед понад 20 поранених п'ятеро – співробітники ДСНС. Всім постраждалим надають необхідну допомогу.

Фото: ДСНС

Удар також пошкодив десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

На місці працюють 50 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Фото: ДСНС Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Фото: ДСНС Рятувальник на місці обстрілу

Фото: ДСНС Рятувальники надають допомогу колегам, які постраждали після атаки на Одесу

Як повідомлялося, сьогодні росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.