Французьких військ в Україні в найближчому майбутньому не буде, - Макрон

Франція не має наміру надсилати війська до України "у найближчому майбутньому". Про це президент країни Емманюель Макрон розповів чеському медіа Novinky.
За словами французького лідера, мета його резонансної заяви полягала у тому, щоб "розпочати дискусію та подумати про те, що можна зробити для допомоги Україні, особливо на її території". Він також нагадав, що говорив про війська у відповідь на запитання і використав формулювання "нічого не можна виключати".
Для Макрона "існують чіткі рамки, які ми завжди визначали". "Франція не воює проти російського народу і не підтримує логіку ескалації", - підсумував президент.
- Заява про можливість застосування західних військ на території України була зроблена після зустрічі лідерів європейських держав у Парижі.
- Більшість держав-членів НАТО поквапилися виступити із запереченням свого наміру надсилати армійців до України.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Макрон не говорив йому про війська, натомість йшлося про ідеї посилення України.