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Французьких військ в Україні в найближчому майбутньому не буде, - Макрон

В інтерв'ю чеським ЗМІ президент Франції прокоментував свої попередні заяви.

Французьких військ в Україні в найближчому майбутньому не буде, - Макрон
Емманюель Макрон
Фото: timesofisrael.com

Франція не має наміру надсилати війська до України "у найближчому майбутньому". Про це президент країни Емманюель Макрон розповів чеському медіа Novinky.

За словами французького лідера, мета його резонансної заяви полягала у тому, щоб "розпочати дискусію та подумати про те, що можна зробити для допомоги Україні, особливо на її території". Він також нагадав, що говорив про війська у відповідь на запитання і використав формулювання "нічого не можна виключати".

Для Макрона "існують чіткі рамки, які ми завжди визначали". "Франція не воює проти російського народу і не підтримує логіку ескалації", - підсумував президент. 

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