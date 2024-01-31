Армія РФ завдала ударів по Харкову, - Терехов

Ввечері 31 січня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Він уточнив, що попередньо місто атакували “шахедами”.
“Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється”, - написав мер Харкова.
Інформацію про вибухи у Харкові підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Зафіксоване влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих”, - написав голова ОВА.
- Вчора, близько 22:45, росіяни вдарили "шахедами" по цивільних об'єктах в Слобідьскому та Салтівському районах Харкова. Постраждали четверо харків'ян.