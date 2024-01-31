Армія РФ завдала ударів по Харкову, - Терехов

Ввечері 31 січня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він уточнив, що попередньо місто атакували “шахедами”.

“Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється”, - написав мер Харкова.

Інформацію про вибухи у Харкові підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Зафіксоване влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих”, - написав голова ОВА.