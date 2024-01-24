Сьогодні президент України викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка, щоб вони доповіли щодо ситуації з літаком та обміном.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем”, - наголосив президент.

Він уточнив, що заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил.

“ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Також сьогодні були доповіді щодо ситуації на передовій, особлива увага приділялась Авдіївці, іншим позиціям на Донеччині, а також Куп’янському напрямку.

“Є важливе рішення сенатського комітету Сполучених Штатів щодо конфіскації російських активів – цілком справедливого кроку. Росія повинна найбільше відчувати реальну ціну її агресії, і ми в Україні справді вдячні всім, хто допомагає пошуку, замороженню та підготовці конфіскації активів російської держави та пов’язаних із нею осіб. Я дякую всім у Конгресі США, хто дбає про захист справедливості”, - зазначив голова держави.

Сьогодні Володимир Зеленський говорив із канцлером Німеччини Шольцем про подальшу взаємодію у обороні, захисті від російських ракет і дронів. Говорили й про економіку та політичну взаємодію на рівні всього Євросоюзу, зокрема макрофінансової допомоги. Також ФРН готова працювати над безпековою угодою на основі відповідної декларації “Групи семи”.

“Україна пройшла колосальний шлях. Вистояла. І має захиститися. Повинна захистити – наших людей, інтереси нашої держави.

Щойно я підписав указ про відзначення наших воїнів державними нагородами. 243 наших військових із різних бригад – бойових бригад. І загалом на сьогодні нагороджені вже понад 69 тисяч наших захисників із Сил оборони та безпеки України: Збройні Сили, Національна гвардія, прикордонники, розвідка, поліція та інші елементи наших сил захисту. Я вдячний кожному й кожній за стійкість”, - підсумував президент України.