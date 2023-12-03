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Окупантів, які розстріляли беззбройних воїнів ЗСУ біля Степового, ліквідували

ЗСУ штурмом взяли цю позицію та знищили усіх росіян, які були там.

Окупантів, які розстріляли беззбройних воїнів ЗСУ біля Степового, ліквідували
Фото: EPA/UPG

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації в ефірі телемарафону заявив, що військові ЗСУ ліквідували окупантів, які розстріляли беззбройних українських військових біля Степового. Пізніше Сили оборони взяли штурмом цю позицію та знищили окупантів.

"Вони (українські військові, ред.) здавалися у полон через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані", – зазначив Барабаш.

Вчора ввечері аналітична група DeepState опублікувала відео ймовірного розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, біля Степового.  

Відомо, що ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки окупанти наткнулися на бліндаж, в якому перебували українські бійці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, росіяни їх обох розстріляли. У Збройних силах заявили, що відео перевіряють, при цьому зазначили, що російські окупанти щоденно цинічно порушують звичаї ведення війни. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування справи про розстріл двох українських військових окупантами на Донеччині

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